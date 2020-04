Un hombre serio con máscara protectora y mostrando resultados positivos de su prueba de coronavirus. Imagen, Grosby Group.

El coronavirus es el tema del momento, y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos médicos y científicos, aún hay muchísimas cosas que se desconocen.

Es por eso que de manera muy constante, el listado de los síntomas que provoca esta enfermedad se actualiza con nuevos datos que pueden ser útiles al momento de un diagnóstico oportuno.

Pero tanto la Organización Mundial de la Salud como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tienen sus propias listas con los síntomas de la enfermedad.

En lo que ambos listados coinciden es en que los dignos más claros del padecimiento es la fiebre mayor a los 39º centígrados y la tos seca; sin embargo, detrás de éstos existen muchos otros que pueden aparecer en quienes estén contagiados de Covid-19.

Los diez nuevos síntomas

Labios o cara azul

Si notas que tú o alguno de tus familiares presenta este síntoma, expertos recomiendan atención médica de manera urgente.

Confusion repentina

Según información publicada por CDC, la confusión repentina así como la incapacidad para despertar o estar alerta, es uno de los síntomas más comunes del coronavirus y que, además, requiere atención medica urgente.

Pérdida del olfato y gusto

Reportes médicos han señalado que en casos leves y moderados de coronavirus es muy común presentar pérdida de olfato y gusto. El CDC reconoce este síntoma como uno más en Covid-19, y se cree que se presenta en pacientes que no tenían ningún otro síntoma del padecimiento.

Diarrea y/o problemas intestinales

Aunque de principio este tipo de síntomas no fueron incorporados en el listado del coronavirus, se ha descubierto que muchos pacientes que presentan estas señales pueden padecer Covid-19.

Conjuntivitis

De acuerdo con información de un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, de 38 pacientes chinos con Covid-19 que fueron analizados, el 32% tenía síntomas de conjuntivitis; sin embargo, éste no es uno de los síntomas reconocidos por la OMS o CDC.

Escalofríos

Tanto los escalofríos como los temblores constantes han sido relacionados con Covid-19; sin embargo, aun no se conoce la relación entre éste malestar y la infección.

Fatiga

La OMS enlista este síntoma como uno de los más comunes de la enfermedad; además es probable que el malestar prevalezca mucho después de que el paciente se recupere de Covid-19.

Lesiones en los pies

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos en España (CGCOP), abrió un registro de posibles casos de coronavirus que presentan lesiones dermatológicas en los pies; sin embargo, aún no se ha confirmado como un síntoma oficial.

Malestar muscular

El malestar muscular está dentro de la lista oficial de síntomas del coronavirus en la OMS y CDC, pues una gran cantidad de pacientes reportó sentir “el cuerpo cortado” y dolor general en los músculos del cuerpo.

Dolor de cabeza

Éste es uno de los primeros síntomas detectados de la enfermedad. LA CDC confirmó que este tipo de dolores por si solos no son un signo claro de coronavirus, pero en combinación con otros bien podría indicar que estás infectado.

