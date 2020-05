Imagen ilustrativa: Pxfuel

Estamos saliendo de un mes muy difícil para todos, la crisis del coronavirus golpeó fuertemente la salud de la población, la economía y también nuestras energía. Sin embargo, ahora que los contagios se han reducido considerablemente alrededor del mundo y el desconfinamiento por fases ha iniciado en distintos países, empezamos a ver una luz al final del túnel y eso podrá ayudarnos a canalizar nuestras energías de forma positiva.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Has demostrado nuevas habilidades este año en el trabajo y tus equipo lo nota, tu eficiencia es muy valorada por tus compañeros y superiores así que no debes preocuparte porque den pasos hacia adelante sin ti.

Socialmente, la primeras dos semanas del mes estarán llenas de amigos, aunque sea mediante videollamadas. Volverás a tener contacto con viejas amistades y hacerlo será muy divertido.

Marte estará en Piscis del 12 de mayo hasta el 27 de junio, lo que significa que entrarás en una fase muy tranquila y reflexiva. Ya no tendrás energías para mantenerte en contacto con tus amigos tan a menudo como a principios de mes. Está bien descansar y no estar de humor para la socialización. Aprovecha este tiempo para organizar tu vida futura y pensar en tus metas para el resto del año y 2021.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Tu cumpleaños no pudo o no podrá ser celebrado como de costumbre, pero esto no tiene porqué impedirte celebrar. Al contrario, será una oportunidad para valorar lo que tienes en casa: la familia, la pareja, el autocuidado.

La luna nueva del mes pasado estuvo en conjunción con Urano la noche del 22 de abril, esto nos dice que habrá elementos sorpresa en la vida, no sólo en esta temporada sino posiblemente todo el año, muchas de estas sorpresas y cambios no vendrán del exterior, sino que surgirán dentro de ti. Una cualidad de Urano en tu signo solar es que puede traer fama de la noche a la mañana, manténte alerta. Espera las mayores sorpresas entre el 14 y el 17 de mayo.

Este mes, Venus —el planeta del amor— estará retrógrado del 12 de mayo al 24 de junio. Esto significa no es el mejor momento para comenzar o solidificar una nueva relación romántica. Será mejor esperar a que pase esto para dar pasos hacia adelante en el amor.