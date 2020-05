View this post on Instagram

¡Estos SOPES asados te quedarán RIQUÍSIMOS con esta masa de MAÍZ! 🌽 👤 PORCIONES: 10 📝 INGREDIENTES: Para la tinga de pollo: – 6 jitomates en cuartos – 1/4 de cebolla – 2 dientes de ajo – 1/2 tazas de chile chipotle – 1 1/2 tazas de caldo de pollo – 2 cdas de aceite vegetal – 1 1/2 tazas de cebolla, en aros – 3 tazas de pollo cocido y desmenuzado – al gusto de sal y pimienta Para los sopes: – 3 tazas de Harina de Maíz Blanco Precocida @pan_us – 4 3/4 tazas de caldo de pollo – 1/4 tazas de manteca vegetal Para servir: – 1 taza de frijoles bayos refritos – 1 cebolla morada fileteada – 1/2 tazas de queso Cotija desmoronado – 3/4 tazas de crema ácida – Suficientes hojas de cilantro PREPARACIÓN: 1. Para la tinga, licúa el jitomate con la cebolla, el ajo, el chile chipotle y el caldo de pollo hasta integrar por completo. 2. En una olla con aceite caliente, sofríe la cebolla hasta que quede transparente. Agrega lo que licuaste y cocina por 15 minutos a fuego bajo. 3. Incorpora el pollo desmenuzado, sazona con sal y pimienta y cocina por 10 minutos más. 4. Para la masa de sopes, en un recipiente mezcla la Harina de Maíz Blanco Precocida P.A.N con el caldo de pollo y la manteca vegetal hasta obtener una masa suave y uniforme. Reserva tapada con un paño húmedo para que no se enfríe. 5. Forma bolitas de 6 a 8 cm y aplánalas con las manos hasta obtener una tortilla de un centímetro de grosor. 6. En un comal o sartén caliente, cocina por 2 minutos de cada lado. 7. Retira de la sartén o comal y aún calientes, levanta los bordes de los sopes haciendo pequeños pellizcos en la masa. Regresa al comal y cocina por 2 minutos más por cada lado. 8. Para servir, coloca una capa de los frijoles bayos refritos, un poco de la tinga de pollo y termina con crema, queso, cebolla morada y cilantro.