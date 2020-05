Rafael Leao del Milan pelea el balón junto con Nicolo Barella del Inter de Milan el 21 de septiembre del 2019. Imagen: Reuters

Vincenzo Spadafora, ministro del Deporte en Italia, aseguró que será “a finales de mayo” cuando se tomará la determinación al respecto de si la temporada 2019-2020 de la Serie A se podrá reanudar o tendrá que ser abandonada definitivamente como lo han hecho otros torneos tanto en la Ligue 1 en Francia y Eredivisie en Holanda que ya han terminado sus respectivos campeonatos.

“El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el día 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que hizo Francia y cerrar. Pero yo no quiero esto”, afirmó Spadafora en una entrevista publicada este martes por el diario italiano ‘Corriere della Sera’.

