La ex primera dama Michelle Obama durante la conferencia “Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama” en Atlanta el 11 de mayo de 2019. Imagen: AP

El expresidente estadounidense Barack Obama, Lady Gaga, LeBron James y la banda de K-Pop BTS se encuentran entre las docenas de celebridades y líderes mundiales que felicitarán a la clase de 2020 en ceremonias virtuales de graduación de Estados Unidos, que reemplazarán el tradicional fin de la secundaria y la universidad.

Obama con su esposa Michelle encabezarán el martes dos eventos de graduación separados

En un evento multimedia de una hora llamado “Graduate Together”, que se emitirá el 16 de mayo en varias cadenas de televisión, Obama dará un mensaje a los estudiantes de último año de secundaria y reflexionará sobre la pandemia del coronavirus.

En otro evento en YouTube llamado Dear Class of 2020 (Querida clase de 2020), organizado por la iniciativa Reach Higher de Michelle Obama y transmitido el 6 de junio, el presidente se sumará a la ganadora del Nobel de la Paz paquistaní Malala Yousafzai, a BTS y a la exSecretaria de Estado Condoleezza Rice para felicitar a los graduados en Estados Unidos.

Otros famosos que participarán en los dos eventos incluyen a la jugadora de fútbol estadounidense Megan Rapinoe, a los Jonas Brothers, al músico Bad Bunny, Alicia Keys y al presidente ejecutivo de Alphabet y Google, Sundar Pichai.

Las escuelas y universidades cerraron a mediados de marzo en Estados Unidos debido a la epidemia del coronavirus, dejando a los estudiantes sin eventos importantes y discursos en mayo y junio que marcan el fin de su educación formal.

El presidente Donald Trump dijo el mes pasado que planea dar un discurso de graduación en persona para la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, el 23 de mayo.

Otras alternativas que ya están en marcha incluyen un podcast llamado Comienzo: Discursos para la Clase de 2020 el 15 de mayo, en el que Hillary Clinton, Jimmy Fallon, John Legend y Eli Manning estarán entre las dos docenas de personalidades que ofrecerán palabras de sabiduría a los graduados.