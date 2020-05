View this post on Instagram

¡Prepárate esta MARGARITA de mango y disfruta de tu fin de semana! 🍸🍹🤩 INGREDIENTES: – 1 cda de chamoy líquido – 1 cda de chile en polvo – 2 oz de tequila – 1 oZ de licor de naranja triple sec – 1 oz de jugo de limón – 1/4 de taza de mango en cubitos – al gusto de hielo – 3 rodajas de limón para decorar PREPARACIÓN: 1. Escarcha una copa martinera pasando por chamoy líquido y chile en polvo. Reserva. 2. Para la margarita, licúa el tequila con el licor de naranja, el jugo de limón y el mango. 3. Cuela la preparación, vierte en un shaker con hielos y agita vigorosamente 5 segundos o hasta enfriar. 4. Sirve en la copa escarchada y decora con una brocheta de mango con limón. Disfruta. • • • #kiwilimon #margaritas #margaritatime🍹 #tgif #mango #margaritademango #tequila #cocktails #cocktailsnight #mexicandrink #mangolover #chamoy #tequiladrinks #alcoholicdrinks #cocteleria #cocteles