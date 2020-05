En esta fotografía de archivo del 13 de diciembre de 2019, el presidente Barack Obama habla en el evento Gathering of Rising Leaders in the Asia Pacific, organizado por la Fundación Obama en Kuala Lumpur, Malasia.

El expresidente estadounidense Barack Obama criticó duramente la manera en que Donald Trump hace frente a la pandemia del nuevo coronavirus y lo describió como un “desastre caótico total”, durante una conferencia telefónica con exmiembros de su gobierno, de acuerdo con una grabación obtenida por Yahoo News.

Obama también criticó al Departamento de Justicia por desechar el caso penal que había abierto contra el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y afirmó que “la comprensión básica del estado de derecho está en peligro”.

Más de 78.400 personas han fallecido de COVID-19 en Estados Unidos y más de 1,3 millones han dado positivo, de acuerdo con las más recientes estimaciones del Centro de Ciencia de Sistemas e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.

Obama hizo sus comentarios el viernes durante una conversación telefónica con 3.000 miembros de la Obama Alumni Association, personas que trabajaron en su gobierno. Obama exhortó a sus simpatizantes a que apoyen al exvicepresidente Joe Biden, que intentará reemplazar a Trump en la Casa Blanca durante las elecciones del 3 de noviembre.

“Estamos luchando contra estas tendencias de largo plazo en las que ser egoísta, ser tribal, estar dividido y ver a otros como enemigo —eso se ha convertido en un impulso más fuerte en la vida estadounidense. Y por cierto, también lo estamos viendo a nivel internacional. Esa es en parte la razón del por qué la respuesta a esta crisis global ha sido tan débil e irregular”, aseveró Obama, según Yahoo News.

“Habría sido incluso mala (situación) con el mejor de los gobiernos. Ha sido un desastre caótico total cuando esa mentalidad —del ‘qué hay para mí’ y ‘al demonio con todos los demás’— está en práctica en nuestro gobierno”, afirmó.

Trump ha defendido y presumido constantemente su respuesta ante el coronavirus, y asegura que las restricciones a la llegada de personas procedentes de China y Europa así como la adopción de medidas de distanciamiento social han evitado daños mucho mayores.

“Creo que hemos salvado millones de vidas”, afirmó Trump a principios de semana.

Trump ha censurado al gobierno de Obama en relación a la respuesta de su gobierno frente a la pandemia. Sin embargo, es falsa la aseveración de Trump de que su gobierno heredó “un sistema inservible y unas pruebas inservibles” del gobierno de Obama; el nuevo coronavirus no existía sino hasta finales del año pasado. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) tuvieron dificultades para desarrollar sus propias pruebas en enero y descubrieron los problemas en sus kits hasta febrero.