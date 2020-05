Trabajadores forman cola para entrar a la planta procesadora de cerdo de Tyson Foods en Logansport, Indiana, el 7 de mayo del 2020. En el condado Cass, donde está la planta, los casos confirmados de coronavirus han superado 1.500, lo que la da una de la tasas de infección per cápita mñas altas del país. Imagen: AP

Pese a que la pandemia del COVID-19 ya ha provocado la muerte de al menos 18 de sus trabajadores, la compañía Tyson no ha agregado la licencia por enfermedad remunerada a sus políticas de protección al trabajador.

De acuerdo con Business Insider, la fábrica de carne ha mejorado algunas de sus políticas, pero aún no ofrece la licencia por enfermedad pagada.

Hasta el momento, el mismo medio señaló que al menos hay 4,500 casos de COVID-19 vinculados a Tyson.

Recientemente, el presidente Donald Trump ordenó reabrir las plantas cárnicas pese al aumento de casos de COVID-19 en las fábricas, donde los trabajadores han declarado que no se sienten seguros en sus turnos de trabajo. Según un reportaje de The Atlantic, que informó que los trabajadores no recibían mascarillas, no se respetaba el distanciamiento social y tampoco recibían licencias de enfermedad remunerada. Esto ocurría en empresas como Tyson, JBS y Smithfeld.

Según Bloomberg, lo único que ha cambiado Tyson Food Inc. en sus políticas para ayudar a sus trabajadores es que “eliminaron cualquier efecto punitivo [a trabajadores] que falten al trabajo debido a enfermedad”.

Esta situación empeora cuando el país vive una pandemia y su presidente ordena la reapertura de las plantas cárnicas como Tyson Foods, la cual es una de las principales compañías que aporta a las campañas de políticos del Partido Republicano, según The Atlantic. El mismo medio señala que la reapertura de las plantas cárnicas en medio de la crisis económica provocada por la pandemia reducirá la probabilidad de que los precios de la carne aumenten en este año de elección, lo cual beneficiará a la campaña de reelección del presidente Trump.

