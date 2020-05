En esta combinación de fotos, la actriz, cantante y modelo francesa Vanessa Paradis, a la izquierda, y la actriz estadounidense Winona Ryder, dos exparejas del actor Johnny Depp que han salido en su defensa como parte de su demanda por difamación contra el diario británico The Sun. Paradis y Ryder declararon que el astro de “Pirates of the Caribbean” nunca fue violento o abusivo con ellas. El actor de 56 años está demandando al tabloide por un artículo en el que se refirieron a él como “golpeador de mujeres”. Imagen, AP.

Dos antiguas parejas del actor Johnny Depp salieron en su defensa el miércoles como parte de su demanda por difamación contra el diario británico The Sun, desestimando alegatos de que era violento o abusivo.

Las actrices Vanessa Paradis y Winona Ryder hicieron declaraciones en apoyo del astro de “Pirates of the Caribbean’’ (“Piratas del Caribe”), quien está demandando a la editora del tabloide, News Group Newspapers, por un artículo publicado en abril de 2018 que se refiere a él como un “golpeador de mujeres”.

El artículo contiene alegaciones de la exesposa de Depp, Amber Heard, quien solicitó el divorcio tras haber pedido una orden de alejamiento por violencia doméstica. Depp ha negado rotundamente las denuncias.

Las declaraciones a favor de Deep

En esta foto del 21 de febrero de 2020, el actor Johnny Depp posa con motivo de la presentación de la película “Minamata” en el Festival Internacional de Cine de Berlín, o la Berlinale, en la capital alemana. Imagen, AP.

En una audiencia realizada de manera remota, los abogados del actor de 56 años argumentaron que las declaraciones de Ryder y Paradis deben incluirse como evidencia en el caso del actor contra la editora.

“Fuimos pareja durante 14 años y criamos dos hijos juntos”, dijo Paradis, según documentos de la corte. “En todos estos años, he conocido a Johnny como una persona y un padre cálido, atento, generoso y no violento”.

Recalcó que Depp “nunca fue violento o abusivo”.

Los abogados de Depp también quieren incluir evidencia de Ryder, que mantuvo una relación con el actor en la década de 1990.

“No puedo concebir las acusaciones (de Heard)”, dijo, de acuerdo con los documentos. “Él nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo conmigo”.

Un juicio de dos semanas iba a comenzar en Londres el 25 de marzo, pero se postergó debido a la pandemia del coronavirus.

El caso ahora está programado para julio.