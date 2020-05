Imagen ilustrativa de Huevos en salsa verde estilo Fráncfort. Imagen: Reuters via Grosby Group

Después de dos meses sin tener partidos de futbol profesional, este fin de semana la Bundesliga retorna con uno de los derbis más feroces y reconocidos de Alemania: el Borussia Dortmund contra el Schalke 04.

Ambos clubs habitan en la zona del Ruhrgebiet, la mayor zona industrial de Alemania, ubicada al noroeste del país europeo.

Debido a la ocasión, presentamos una receta alemana de desayuno / almuerzo, ya que la transmisión en el lado americano será en las primeras horas de la mañana. En la hora de verano del Centro se transmitirá a las 8:30 am de este sábado 16 de mayo. En el horario de Eastern Time (ET) será a las 9:30 a.m. y en el Pacific Daylight Time (PDT) a las 6:30 a.m.

La receta no es originaria del Ruhrgebiet, sino de la región de Hesse, que colinda con Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra el Ruhrgebiet. La ciudad más poblada de Hesse es Frankfurt.

Huevos en salsa verde estilo Fráncfort

Ingredientes

5 huevos duros

1/2 taza de aceite de canola

5 onzas de yoghurt

5 onzas de crema agria

2 cucharadas de hierbas finamente picadas (berro, perejil, acedera o sorrel)

1 diente de ajo

Jugo de una mita de limón

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta

1 pizca de azúcar

1 pepinillo

1 cebolla2/3 de queso Quark

Preparación

Para hacer la salsa, necesitas pelar los huevos duros y quítarle la yema a dos.Aplasta la yema con el aceite y mézclalo hasta que hayas formado una especie de pasta. Agrega auna cuchara pequeña de jugo de limón. Mezcla el queso quark con el yoghurt y la crema agria. Agrega las hierbas y después sazónalo con pimienta, sal y jugo de limón. Ahora, pásalo a un procesador de alimentos o licuadora para que quede como una salsa. En caso de que queden algunos pedazos sin moler de hierbas, puedes licuarlo antes de vaciarlo en un bowl. Sirve la salsa fría sobre huevos cocidos. Puedes acompañar el platillo con papas cocidas.

