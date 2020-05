El ex vicepresidente Joe Biden ha recibido algunas críticas mordaces por parte de expertos en política de origen latino.

De acuerdo con Politico, la campaña de Biden tuvo una relación “tensa”con los votantes latinos, ya que no solo omitió acercarse a ellos, sino que nunca rectificó “su conexión con la agresiva política de deportación de la administración Obama”.

Aproximadamente 32 millones de latinos serán elegibles para votar en Estados Unidos durante las próximas elecciones.

El voto latino sería especialmente valiosos para Biden en estados como Arizona y Texas; sin embargo, parecería que el equipo de Biden no ha reconocido su importancia.

Por su parte Jess Morales Rocketto, ex directora de organización digital de la campaña 2016 de Hillary Clinton, declaró “No creo que la campaña de Biden piense que los latinos son parte de su camino hacia la victoria”, dijo a Politico.

Biden ni siquiera ha hablado con Julián Castro, el único candidato hispano prominente en la carrera de 2020, ni ha recibido su respaldo. Tampoco parece haber pedido ayuda a legisladores y estrategas latinos.

La pandemia de COVID-19 ha debilitado la campaña de Biden haciendo casi imposible que el candidato llegue a los votantes latinos.

“En este momento no puedo decir cuál es su estrategia con la comunidad latina. Simplemente no lo veo”, dijo un legislador latino anónimo a Politico. “Tienen mucha gente dispuesta a ayudar, pero no están involucrando” a esos posibles votantes.

