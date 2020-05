En esta imagen del 2 de marzo de 2019, se ve un vehículo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) que vigila el lado estadounidense del muro fronterizo con México al este de Nogales, Arizona. Imagen: AP

Una compañía de Dakota del Norte que ha sido favorecida por el presidente Donald Trump obtuvo el contrato más grande hasta la fecha para construir un tramo del muro fronterizo con México.

El senador federal republicano Kevin Cramer confirmó el contrato por 1,300 millones de dólares para la construcción de un tramo de 67.5 kilómetros (42 millas) del muro en “terreno realmente agreste en las montañas” de Arizona. El monto equivale a alrededor de 19 millones de dólares por cada kilómetro.

Cramer, senador por Dakota del Norte, dijo que Fisher Sand and Gravel Co. ofreció el precio más bajo para la construcción del proyecto y que desconocía cuántas compañías presentaron propuestas.

Trump ha prometido construir 724 kilómetros (450 millas) de muro en la frontera con México antes de que concluya el año. Hasta el momento, el gobierno ha otorgado contratos de varios millones de dólares para la construcción de barreras de 9 metros (30 pies) de altura, alumbrado, tecnología e infraestructura. El gobierno de Trump asegura que ya se han erigido 300 kilómetros (187 millas) de barreras. Algunas partes del muro son nuevas, pero la mayoría son reemplazos de divisiones más viejas y de menor altura que, según las autoridades, resultaban insuficientes.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército señaló el miércoles que no se ha fijado una fecha para iniciar o completar la obra de la licitación más reciente. La construcción se realizará cerca de Nogales y Sasabe, en Arizona.

Cramer dijo que el muro llevará pintura negra porque “es lo que el presidente quería, así de simple”.

Muro sería negro

La idea es que el muro de color negro absorba el calor y dificulte que las personas intenten escalarlo, declaró el senador.

“Esa es la teoría del presidente”, comentó Cramer. “Además, no será esa cosa fea y oxidada que todos están proponiendo actualmente”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsable de otorgar las licitaciones, dijo que Fisher fue una de varias compañías seleccionadas en mayo de 2019 para participar en la construcción del muro fronterizo, con un valor total de 5,000 millones de dólares. El contrato de este mes a la compañía es parte de dicha licitación.

Cuestionado sobre si hubo algún otro participante en la licitación más reciente, un portavoz dijo que la agencia no podía proporcionar dicha información por “delicadas cuestiones contractuales”.

El diario The Arizona Daily Star fue el primero en reportar el contrato.

Cramer señaló que no sabía si la medida más reciente del gobierno de Trump de no aplicar las leyes federales sobre licitaciones a fin de acelerar la construcción del muro beneficiaron al proyecto o lo aceleraron. Comentó que no sabe si el proyecto encaja con dichas reglas.

Durante el ciclo electoral 2018, el propietario de la compañía Tommy Fisher y su esposa donaron 10,800 dólares a Cramer, quien defendió la capacidad de la empresa para construir el muro e invitó a Fisher al discurso del Estado de la Unión de Trump en 2018.

Grupos ambientalistas se oponen a construcción de muro

Legisladores demócratas expresaron su inquietud en diciembre, después de que Fisher obtuviera un contrato por 400 millones de dólares para construcción de muro fronterizo. En cuestión de dos semanas, la inspección general del Departamento de Defensa inició una investigación, la cual sigue abierta, según el representante federal demócrata Bennie Thompson, un firme crítico que cuestionó si el contrato había sido licitado adecuadamente.

“Si al gobierno le interesara otra cosa que no fuera la óptica política y maximizar la cobertura del muro en la antesala de una elección, no habría otorgado este contrato”, dijo Thompson en un comunicado el miércoles.

Grupos ambientalistas también han criticado la construcción del muro fronterizo, señalando que limita el desplazamiento de vida silvestre protegida y destruye ecosistemas importantes. Han interpuesto demandas en contra del proyecto y contra el uso de fondos de defensa para su construcción.

“La destrucción deliberada de terrenos fronterizos por parte de Trump es incluso peor con este contrato deshonesto con uno de sus simpatizantes”, dijo Laiken Jordhal, miembro de campaña para la protección de terrenos fronterizos del Centro de Diversidad Biológica.

Cramer dijo que personalmente ha promovido a la compañía de Fisher con el presidente y otros funcionarios de Washington.

“Hará frío en el infierno el día en que yo me disculpe por promover a las empresas de Dakota del Norte”, concluyó Cramer.

Ve también:

Congreso exige no usar fondos militares para construir muro

Promesas de Trump: Las que se cumplieron y las que no

Seis beneficios a los que los inmigrantes aún pueden acceder sin ser considerados “carga pública”