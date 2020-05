View this post on Instagram

Nesse Sábado fiz minha primeira Visita Virtual. .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Eu sozinha em um condomínio de sobrados em call de vídeo com a cliente. .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Diferentemente de assistir um vídeo do imóvel (que também é ótimo!), a cliente consegue tirar dúvidas durante a visita, pedir para rever um espaço específico, perceber a incidência do sol no ímóvel no momento em que estamos conversando, ver pontos específicos da vista que ela terá de cada janela. .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Esse formato de visitas, otimiza o tempo do cliente, que pode fazer um filtro prévio dos imóveis consultados online. .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pode ser que tenhamos aí uma nova prática dos clientes para o "novo normal". 🧡 .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Foto: Unsplash ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀