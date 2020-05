Según un nuevo reporte, los multimillonarios estadounidenses vieron su fortuna elevarse 434 mil millones de dólares más durante el cierre en Estados Unidos entre mediados de marzo y mediados de mayo por la pandemia.

Jeff Bezos de Amazon y Mark Zuckerberg de Facebook tuvieron las mayores ganancias. Bezos agregó 346 mil millones a su cuenta y Zuckerberg 25 mil millones, según el informe de Americans for Tax Fairness y el Institute for Policy Studies’ Program for Inequality (Estadounidenses por la justicia en los impuestos y el Programa de Desigualdad del Instituto de Estudios Políticos). El reporte se basa en los datos de Forbes para los más de 600 multimillonarios de Estados Unidos entre el 18 de marzo, cuando la mayoría de los estados estaban en cuarentena, y el 19 de mayo.

Las ganancias de los multimillonarios resaltan desigualdad durante la pandemia

Las ganancias multimillonarias resaltan cómo la pandemia de coronavirus ha recompensado a las compañías más grandes y centradas en tecnología, incluso cuando la economía y la fuerza laboral lidian con la peor crisis económica de la historia reciente.

Según el informe, el patrimonio neto de los multimillonarios de Estados Unidos creció un 15% durante el período de dos meses –de 2.948 trillones de dólares a 3.382 trillones de dólares.

Las mayores ganancias estuvieron en la cima de la pirámide multimillonaria, con los cinco multimillonarios más ricos: Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett y Larry Ellison, que vieron ganancias combinadas de 76 mil millones de dólares.

Los que más ganan durante el cierre por pandemia

Elon Musk tuvo una de las mayores ganancias porcentuales de los multimillonarios durante los dos meses, al ver su valor neto aumentar un 48% en los dos meses, a 36 mil millones de dólares. Zuckerberg estuvo muy cerca, al ver un aumento en su riqueza de 46% en los dos meses, a 80 mil millones de dólares. La riqueza de Bezos aumentó en un 31%, a 147 mil millones de dólares. La ex esposa de Bezos, MacKenzie Bezos, quien recibió acciones de Amazon en su divorcio, vio un aumento de un tercio en su riqueza, a 48 mil millones de dólares.

Debido a que el cronograma del estudio captura el fondo del mercado de valores y el rápido rebote, crea una imagen un poco más soleada para los multimillonarios que la que correspondería al año completo. Para el año, la riqueza de Buffett ha disminuido 20 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, mientras que Gates ha bajado 4.3 mil millones de dólares. Durante el año, Jeff Bezos ha ganado 35.5 mil millones de dólares, mientras que Zuckerberg ha aumentado 9 mil millones de dólares.

También ha habido algunos que disminuyen fortuna

Hubo algunos perdedores durante el período de dos meses, especialmente para los multimillonarios en el negocio de viajes, de hotelería o de venta al menudeo que aún no han visto recuperarse sus acciones y compañías. Ralph Lauren vio su riqueza caer 100 millones de dólares, para quedar en 5.6 mil millones de dólares, mientras que el hotelero John Pritzker vio su riqueza caer 34 millones de dólares, para quedar en 2.56 mil millones de dólares.

