Collage de fotografías. De izquierda a derecha: Bill Gates, fundador de Microsoft; Carlos Slim, dueño de Grupo Carso; y Jeff Bezos; dueño y fundador de Amazon. Imagen: Grosby Group

La desigualdad económica en el mundo del capitalismo parece ser un abismo más grande de lo que se creía.

Un nuevo estudio de Oxfam, confederación internacional no gubernamental, reveló que sólo ocho personas, entre ellas Carlos Slim Helú, Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, la cual constituye a 3,600 millones de personas.

El reporte, llamado An economy for the 99 percent (Una economía para el 99%), detalla que el combustible que inflama la abrumadora desigualdad entre los más ricos y la mitad más pobre del mundo es la evasión de impuestos, la bajada de salarios y el uso del poder económico para influir en la política por parte de las grandes empresas así como por las personas supermillonarias.

A continuación, las 8 personas más ricas en orden de riqueza:

Bill Gates, fundador de Microsoft, tiene una riqueza neta de 75,000 millones de dólares. Amancio Ortega, fundador de Inditex que es dueño de la cadena de moda Zara, tiene una riqueza neta de 67,000 millones. Warren Buffett, accionista más grande de Berkshire Hathaway, tiene una riqueza de 60,800 millones de dólares. Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso, tiene una riqueza de 50,000 millones de dólares. Jeff Bezos, fundador, presidente y jefe ejecutivo de Amazon, tiene una riqueza neta de 45,200 millones de dólares. Mark Zuckerberg, presidente, jefe ejecutivo y cofundador de Facebook, tiene una riqueza neta de 44,600 millones de dólares. Larry Ellison, cofundador y jefe ejecutivo de Oracle, tiene una riqueza neta de 43,600 millones de dólares. Michael Bloomberg, dundador, propietario y jefe ejecutivo de Bloomberg LP, tiene una riqueza neta de 40,000 millones de dóalres.

De acuerdo con la Organización No Gubernamental (ONG), la desigualdad creció de manera significativa entre 1988 y 2011. En esos 23 años, el 10% de las personas mápobres tuvieron un aumennto de 65 dólares por persona, mientras que los salarios para el 1% más rico subió 11,800 dólares por personas, lo que significa una aumento de 182 veces más.

El reporte de Oxfam enfatizó que la crisis de desigualdad económica nos está llevando a que exista en el planeta una persona que tenga un billón de dólares en sólo 25 años. Oxfam, para poner en perspectiva la desorbitante cantidad, dice que uno necesitaría gastar un millón de dólares todos los días por 2,738 años para poder gastar un billón de dólares.

