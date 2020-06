En foto de archivo del 25 de diciembre de 2008 aficionados lanzan confetti junto a LeBron James que lanza tiza en un juego de los Cavaliers de Cleveland ante los Wizards de Washington. Imagen: AP

La junta de gobernadores de la NBA aprobó el jueves el formato de 22 equipos para reiniciar la temporada a finales de julio en el campus de Disney cerca de Orlando, Florida.

El formato estipula que los equipos jugarán ocho partidos para determinar su puesto en la postemporada, además de una posible serie adicional en el torneo para establecer el último lugar que accederá a los playoffs en la Conferencia Este y Oeste, informó a The Associated Press una personal con conocimiento de la situación. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que la liga no ha revelado públicamente el resultado de la votación.

Se trata del paso más significativo en el proceso para intentar reanudar la temporada que fue suspendida hace casi tres meses debido a la pandemia de coronavirus.

La liga sigue ultimando otros detalles, incluyendo finalizar las especificaciones de un plan para realizar pruebas una vez que los equipos se instalen en el complejo Wide World of Sports de ESPN y calcular las ramificaciones financieras de disputar una temporada corta.

Otra persona, que también habló con AP en condición de anonimato debido a que los detalles de las conversaciones no se han hecho públicos, dijo que la asociación de jugadores de la NBA y la liga siguen trabajando en un “extenso” documento de protocolos médicos.

Si los 22 equipos que viajen a Disney disputan los ocho juegos antes de comenzar la postemporada, la NBA tendrá 1,059 partidos de temporada regular.

El plan de 22 equipos incluye a todos los equipos que tenían posibilidad de alcanzar la postemporada cuando se detuvo la campaña, además de todos los equipos a menos de seis partidos de los puestos de clasificación a los playoffs.

