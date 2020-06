El delantero mexicano Hirving Lozano con la camiseta del Napoli. Imagen: Grosby Group

El director técnico del Napoli, Gennaro Gattuso, confirmó que envió al vestidor al delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano durante los entrenamientos.

Gattuso expresó que no se trató de nada extraordinario, que sólo se debió a que el mexicano no estaba entrenando con el 100% de disposición.

“No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100% no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). No hay rencor y hoy es un nuevo día”, dijo Gattuso a la estación italiana de radio RAI.

Este martes, el Chucky Lozano entrenó con el resto del equipo, ya que este miércoles el Napoli se enfrentará al Juventus en la final de la copa italiana.

Después del incidente, medios han resaltado las desavenencias que han ocurrido entre Gattuso e Hirving Lozano.

De acuerdo con Mediotiempo, la historia de desencuentros entre Gattuso y Lozano tuvo su comienzo en diciembre del 2019, cuando el exjugador profesional italiano llegó al club napolitano.

Las desavenencias de Gattuso con Lozano

Desde el primer partido como entrenador, Gattuso mandó a Lozano a la banca, quien había jugado como titular en ocho de sus últimos once partidos partidos. Pero a la llegada de Gattuso, las apariciones de Lozano se esfumaron.

Las declaraciones de Gattuso sobre Lozano no han sido buenas.

“Sobre Lozano pienso que es muy muy fuerte, pero debe prepararse. Cuando logre tener una pierna brillante, nos dará una ayuda enorme”, dijo a comienzos de este año.

Un mes después, dijo que la prensa sólo le preguntaba por Lozano porque había sido la compra más cara hecha por el club.

“Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. Yo tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno… ¡paciencia! Ya no iré a México”, dijo Gattuso durante una conferencia de prensa.

El 24 de febrero, Gattuso se volvió a referir a Lozano como un jugador que no le es útil.

“No puedo poner a Chucky Lozano en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel club no me estoy portando bien pero busco futbolistas útiles”, expresó el entrenador italiano.

Ve también:

Lo que hay que seguir en el regreso de la Liga Premier

Proponen jugar el US Open en agosto, sin público

NBA reanudará temporada interrumpida por pandemia de COVID-19