Collage del comisionado de la NFL Roger Goodell y el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick. Imagen: AP

A Roger Goodell le gustaría ver a Colin Kaepernick de regreso en la NFL esta temporada.

El comisionado de la NFL dijo durante el especial The Return of Sports de ESPN el lunes que ha alentado a los equipos a firmar al quarterback de 32 años, que no ha jugado en las últimas tres temporadas. Kaepernick era miembro de los 49ers de San Francisco en 2016, cuando se arrodilló durante el himno nacional en protesta a la injusticia racial.

“Si quiere reanudar su carrera en la NFL, entonces obviamente se necesita de un equipo que tome esa decisión. Estoy de acuerdo con eso, apoyo a un equipo que tome esa decisión y los aliento a que lo hagan”, dijo Goodell durante su entrevista con Mike Greenberg, de ESPN.

El entrenador en jefe de Seattle Pete Carroll dijo la semana pasada que recibió una llamada telefónica de otro equipo para hablar sobre Kaepernick. Carroll y los Seahawks invitaron a Kaepernick a una práctica en 2017 y tenían otra planeada para 2018 que eventualmente fue cancelada.

Audición de Goodell para Kaepernick

Goodell organizó una audición para Kaepernick en Atlanta el año pasado a la que asistirían visores de los 32 equipos, pero fracasó de último minuto debido a la falta de acceso a la prensa y lo que los representantes de Kaepernick percibieron como una inusual exención de responsabilidades. En lugar de que el evento se realizara en el complejo de entrenamiento de los Falcons, Kaepernick sostuvo una sesión improvisada en una escuela secundaria frente a los medios de comunicación y visores de talento de ocho equipos.

La NFL difundió un video el pasado 5 de junio en el que Goodell se disculpó a nombre de la liga por no haber escuchado debidamente las inquietudes de los jugadores respecto a la desigualdad racial. Sin embargo, Goodell fue duramente criticado por no haber mencionado a Kaepernick en su disculpa.

El video se transmitió un día después de que muchos jugadores difundieron un video en el que criticaron a la NFL por no condenar el racismo tras la muerte de George Floyd del 25 de mayo.

