Lionel Messi en el Camp Nou, Barcelona, España – 30 de junio de 2020. Imagen: Reuters

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha dicho que el capitán Lionel Messi pondrá fin a su carrera en el club catalán, desmintiendo la información de Cadena Ser que apuntaba a que el argentino ya no desea renovar su actual contrato cuando venza el próximo año.

“No hay ninguna duda de que Leo Messi siga en el Barça“, dijo Bartomeu a la cadena española Movistar después de que su equipo venciera al Villarreal por 4-1 a domicilio el domingo en La Liga.

“No voy a dar detalles pero Leo Messi ha dicho muchas veces que va a acabar su vida futbolística en el Barça. Estamos muy centrados en la competición en la Liga, luego empieza la Champions.”

Messi, de 33 años, que firmó su último contrato en 2017, ha sido muy crítico con la jerarquía del club en el último año y la emisora de radio Cadena Ser dijo el jueves pasado que está descontento con la gestión del Barça y que quiere irse en 2021.

La victoria contra el Villarreal mantiene al Barça en la lucha por el título con el líder de la Liga, el Real Madrid, que tiene una ventaja de cuatro puntos tras vencer al Athletic de Bilbao por 1-0 el domingo gracias a un penalti tardío de Sergio Ramos.

El penalti se concedió tras una revisión del VAR, mientras que el Athletic reclamó un penalti no pitado en la otra área, lo que llevó a Bartomeu a decir que la tecnología no se está aplicando de manera justa desde que se reanudó la temporada tras el parón por el coronavirus.

“El VAR no está siendo equitativo con todos, siempre favorece al mismo equipo. Me sabe mal que en la mejor Liga del mundo el VAR no esté a la altura”, dijo Bartomeu.

“El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos.

“El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR.”

Por su parte, el entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, dijo que está cansado de que la racha de victorias de su equipo se atribuya a decisiones arbitrales.

