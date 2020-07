El presidente Donald Trump habla el lunes 13 de julio de 2020 durante una mesa redonda con personas afectadas por la acción de la policía, en Washington. Imagen, AP.

Mary Trump puede hablar acerca del libro altamente crítico que escribió sobre su tío, el presidente Donald Trump, a pesar de las objeciones del hermano del mandatario, falló un juez el lunes al suspender una orden que le impedía promocionar o distribuir su trabajo.

El juez Hal B. Greenwald en Poughkeepsie, Nueva York, rechazó los argumentos del hermano, Robert Trump, de que Mary Trump no puede hablar públicamente sobre sus familiares debido a un trato al que los parientes llegaron para ponerse de acuerdo sobre la herencia del padre de ella después de que falleció.

El magistrado dijo que las causas de confidencialidad en el acuerdo de 2001, “vistas en el contexto de las circunstancias actuales de la familia Trump en 2020, ‘…ofenderían las políticas públicas como una restricción previa al discurso protegido…’”, refiriéndose a la libertad de expresión sin que sea afectada por las regulaciones gubernamentales y la censura.

“No obstante que el libro ha sido publicado y distribuido en grandes cantidades, el prohibirle actuar a Mary Trump en esta coyuntura sería incorrecto y no serviría de nada. Sería irrelevante”, escribió el juez.

Greenwald dijo que el acuerdo de confidencialidad con el que se resolvieron múltiples demandas concernía principalmente al aspecto financiero del trato, que ya no es tan interesante ahora como podría haber sido hace dos décadas.

“Con relación a la parte no confidencial del acuerdo, las relaciones de la familia Trump podrían ser más interesantes ahora en 2020 cuando se avecina una elección presidencial”, manifestó el juez.

Escribió también que Robert Trump no había demostrado ningún daño que la publicación del libro le causaría a él o al público.

Robert Trump no es mencionado frecuentemente en el libro, el cual pretende relatar cómo los familiares resultaron afectados por el padre del mandatario, un exitoso propietario de bienes raíces.

Mary Trump, psicóloga y la única sobrina de Donald Trump, escribió en el libro que no tiene “ningún problema en llamar narcisista a Donald: cumple con las nueve características enlistadas en el ‘Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales’”.

El juez levantó órdenes que había emitido y que impedía temporalmente a Mary Trump y a la casa editorial Simon & Schuster publicar o distribuir el libro acerca del presidente. Un juez de apelaciones ya había levantada la orden concerniente a Simon & Schuster.

El libro, titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), se publica el martes.

Se dejaron mensajes al abogado de Robert Trump para conocer sus comentarios.