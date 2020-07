El futbolista Rubens Sambueza portando la camiseta del Toluca. Imagen: Grosby Group

La espera finalmente terminó y el destino de Rubens Sambueza ya está definido. Tras la salida del argentino de Pachuca se especuló mucho sobre su próximo equipo o la posibilidad del retiro. Sin embargo, este martes el Toluca hizo oficial en redes sociales el regreso del ’14’ para el torneo Guard1anes 2020.

Sambueza se vio obligado a despedirse del Pachuca, con el que jugó el Clausura 2020 y debía regresar con el León, equipo dueño de su carta. No obstante, los Esmeraldas no lo tenían en planes e incluso se habló sobre el posible regreso del jugador al América, situación que no progresó.

