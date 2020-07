Agentes federales se llevan a una manifestante hacia la sede de la corte federal, el viernes 10 de julio de 2020, durante una protesta en el centro de Portland, Oregon. Imagen: AP

Desde el pasado 12 de julio, las protestas contra el racismo sistémico en Portland, Oregon, han estado vigiladas por agentes federales, quienes han participado presuntamente en actos de represión criminales.

El pasado 13 de julio, una investigación fue iniciada para saber si agentes federales fueron quienes hirieron de bala a un manifestante, identificado como Donavan LaBella, de 26 años, quien sufrió fracturas en rostro y cráneo, según contó su madre Desiree LaBella.

Este tipo de incidentes han escalado los últimos días, pero con acciones cada vez más arbitrarias por parte de agentes federales, quienes ya han sido descritos repetidas veces como la Policía Secreta del presidente Donald Trump.

El pasado 15 de julio, el medio Oregon Public Broadcasting informó sobre el arresto arbitrario cometido a Mark Pettibone y a su amigo Conner O’Shea.

Pettibone y O’Shea fueron aprehendidos por agentes federales cuando se retiraban a su casa alrededor de las 2:00 am después haber participado en una protesta pacífica.

OPB señala que tal protesta había sido tranquila en comparación con otras protestas ocurridas en días pasados. Por ejemplo, los policías locales no había lanzado gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Sin embargo, un peligro emergía en la noche. Según Pettibone, un grupo les advirtió que había personas camuflajeadas que estaban conduciendo en esa zona y que ademas estaban aprehendiendo a personas.

Pettibone y O’Shea fueron víctimas de esa manera. O’Shea dijo a OPB: “Veo a gente en camuflaje. Cuatro o cinco se asomaron, abrieron la puerta y fue como, ‘mierda, no sé quiénes son o qué quieren con nosotros'”.

Pettibone dijo al Washington Post, que era como “si los estuvieran cazando”.

Este fue uno de los casos documentados de manera más precisa, pero, de acuerdo con OPB, ha habido videos y más arrestos de personas siguiendo esta práctica.

OPB resume: “Agentes federales han utilizado vehículos sin notificación para conducir en los alrededores de Portland y detiene a manifestantes desde al menos el 14 de julio”.

Los agentes federales han arrestado al menos 13 personas relacionadas con las protestas.

Pero la palabra “arresto” parece no ser la indicada en este caso. Por ejemplo, Pettibone dijo al Washington Post que aún no sabe quién lo aprehendió, por lo que duda que califique como un arresto legal. En primera, señala la víctima, las personas que lo arrestaron no le dijeron la razón del arresto, y hasta el momento aún no sabe si fue imputado de algún cargo.

Debido a la amplitud de este caso, las redes sociales volvieron tendencia el caso de Portland y la llamada “Policía secreta” de Trump, que inmediatamente fue comparada con la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi de Adolf Hitler.

