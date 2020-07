Cientos de manifestantes de Black Lives Matter alzan sus celulares el lunes 20 de julio de 2020 en Portland, Oregon, el el lunes 20 de julio de 2020. Imagen: AP

La Organización de las Naciones Unidas exigió este viernes al Gobierno de Estados Unidos liderado por el presidente Donald Trump que deje de utilizar fuerza excesiva contra los manifestantes que han protestado en contra del racismo sistémico en distintas ciudades del país, y principalmente en recientes semanas en Portland, la ciudad más grande de Oregon.

La portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, dijo que “ha habido reportes de que manifestantes pacíficos han sido detenidos por agentes policiacos sin identificar”.

Los agentes federales fueron desplegados expresamente por el presidente Donald Trump para controlar las protestas, las cuales se han dado no sólo a nivel nacional, sino también en distintas partes del mundo.

Throssell agregó que “las autoridades deben asegurarse que las fuerzas de seguridad locales y federales desplegadas estén apropiadamente identificadas, y que usen la fuerza únicamente cuando sea necesario, y proporcionadamente de acuerdo con los estándares internacionales”.

Los agentes enviados por el Gobierno de Trump han utilizado gas lacrimógeno para desorganizar las protestas pacíficas que se han dado en Portland. El pasado jueves, los agentes lanzaron gas lacrimógeno al alcalde de la ciudad, Ted Wheeler.

“Te pica, te hace difícil respirar. Te puedo decir con 100% de honestidad que no vi nada que provocara esta respuesta. No tengo miedo, estoy enojado”, dijo Wheeler al New York times, que se encuentraba grabando el momento en que se lanzó el gas lacrimógeno.

Por su parte, el presidente Trump calumnió a Wheeler, a quien llamó “patético”.

“Se ridiculizó. Quería estar con la gente, entonces se metió en la multitud y lo sacaron de ahí. Eso fue su final. Por eso fue patético”.