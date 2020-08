View this post on Instagram

Queridos pacientes, tener las vías respiratorias obstruídas trae consigo problemas como el ronquido, falta de descanso, o dificultad al comer por tener que respirar por la boca. . Por eso es necesaria una consulta con su otorrino de confianza para diagnosticar y solucionar estos problemas. . 💚Comunícate a los números 📲 042 391066 – 042 288947 o escribe al 0994539536 para separar una cita conmigo. . . . . #sevalesoñar #guayaquil #medico #sueñoyronquidos #salud #estética #Otitis #EstudioDelSueño #resfrio #Sinusitis #Gripe #Otorrinolaringologo #Ronquidos #Apnea #ProblemasRespiratorios