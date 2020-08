En esta fotografía del 23 de julio de 2020, trabajadores de salud preparan una muestra para una prueba de detección de COVID-19 en el auditorio del condado Miami-Dade. Imagen: AP

La cifra de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos incrementaron drásticamente a 5 millones el domingo después varias semanas en que ha habido un repunte de casos. Según cifras del Washington Post, más de un millón de casos fueron reportados sólo en los últimos 17 días.

El temor por el incremento de contagios se asevera debido a la cercanía del inicio de clases y el mandato del presidente Donald Trump de que los alumnos tengan clases presenciales.

Un reciente reporte aumenta la preocupación por la reapertura de aulas debido a el aumento en casos de COVID-19 en niños.

La Academia America de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles informaron que en las últimas dos semanas de julio al menos 97,000 niños dieron positivo al nuevo coronavirus.

Esta información va directamente contra las declaraciones de Donald Trump para forzar las clases presenciales.

Para impulsar la reapertura de las escuelas, Trump dijo la semana pasada que los “niños son prácticamente inmunes” al coronavirus.

“Si ven a los niños, los niños son casi, diría definitivamente, pero casi inmunes a esta enfermedad.Muy pocos, y se han hecho más fuertes. Difícil de creer. No sé qué piensan sobre eso, pero tienen un sistema inmune más fuerte que el de nosotros, de alguna manera, para esto. Y ellos no tienen ningún problema, simplemente no lo tienen”, dijo Trump.

Críticos de la propuesta de Trump han recalcado que se sabe que el riesgo es menor para los niños, pero que éstos pueden de igual manera transmitirlo a personas de riesgo.

“Sabemos que el riesgo es bajo para los estudiantes, pero sabemos que lo pueden transmitir a otros. Necesitamos tomar medidas para asegurarnos que protejemos a aquellos que son vulnerables, ya sea porque son más ancianos o tienen condiciones médicas crónicas”, dijo JErome Adamas, Cirujano General de Estados Unidos.

