El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Imagen: Grosby Group

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió sobre la vacuna contra COVID-19 proveniente de Rusia.

En su conferencia vespertina desde el Palacio Nacional, López-Gatell dijo estar sorprendido de la noticia sobre la aprobación de la vacuna rusa.

“Nos ha sorprendido, sorprendió a la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la Fase 3”, dijo.

El funcionario advirtió enfáticamente:”Definitivamente, y esto lo quiero dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3, no se puede, no se debe por razones bioéticas de seguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera, entonces estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”, explicó.

Rusia informó el martes de que su vacuna sería la primera en mostrar el 100% de efectividad ante el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del COVID-19.

La OMS también se mostró escéptica sobre la vacuna rusa, enfatizando que la aceleración de progresos en la fabricación de vacunas no debe comprometer la seguridad.

