El rapero RZA, fundador del grupo Wu-Tang Clan, se asoció con Good Humor, la marca de helados de Unilever, para producir una nueva canción que anuncie la venta de helados, ya que la conocida canción que se ha usado, “Turkey in the Straw“, tiene un pasado racista.

RZA reveló su nueva canción para la venta de helados este jueves para suplir a “Turkey in the Straw“, una canción de comienzos del siglo XX.

“¿Recuerdan la canción de los helados? Claro, todos la conocemos. No la tocaré en este momento, porque hemos descubierto que tiene raíces racistas. Pero chequen esto. Good Humor me llamó y me dijeron ‘Tenemos que hacer algo sobre esto, Riz. Podemos cambiar la dinámica. Podemos hacer una nueva canción de helados para una nueva era'”, dijo RZA en el video promocional.

We’re dropping a different kind of track: a new ice cream truck jingle. Sound UP to hear why I collabed with @GoodHumor.

Good Humor explicó en su sitio web sobre “Turkey in the Straw”.

“La melodía de ‘Turkey in the Straw‘ es originaria de canciones británicas e irlandesas, lo cual no tiene connotaciones raciales. Pero la canción fue interpretada por primera vez, (y ganó popularidad) en shows juglares en los 1800. Algunas canciones que usaron la misma melodía contenían letras altamente racistas y ofensivas”, se lee en el sitio web.

“A lo largo del siglo XIX, canciones juglares como ‘Turkey in the Straw’ eran reproducidas en tiendas de helados, y después se adaptó a canciones de camiones de helados. Si bien estas asociaciones de ‘Turkey in the Straw’ no son la única parte de su historia, es innegable que esta melodía conjura memorias racistas”.

