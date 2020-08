Imagen de Hush Naidoo en Unsplash

“Ya no sé qué hacer”, estas fueron las palabras de una desesperada enfermera cuando grabó un video en el cual relata la situación a la que se ha enfrentado día con día en un hospital, en Nueva York.

En el video de la enfermera Nicole Sirotek, se afirma que muertes registradas en el lugar donde labora no son solo por coronavirus sino por la falta de tratamiento e incluso por negligencia, especialmente con pacientes afroamericanos.

No te pierdas:

¿El coronavirus permanece en el cuerpo?: Los virus subsisten en el cerebro y los testículos

El llamado desesperado de Nicole

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (…) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, aseguró Nicole

El relato de 24 minutos dado a conocer el pasado mes de mayo, no solo hace fuertes acusaciones sobre negligencia médica sino que incluso detalla varios ejemplos que, según asegura, ha presenciado en donde los tratamientos terminaron matando a los pacientes.

“Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper un esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, indicó.

No dejes de leer:

Comienza debate sobre quién recibirá primero vacuna de COVID-19

Además, Nicole asegura que ha reclamado por los hechos, pero sus quejas no han sido escuchadas.

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa… las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, expresó Sirotek, enfermera de Nevada que se trasladó para ayudar ante la crisis.

El video ha seguido siendo ampliamente compartido en redes sociales, pues Nueva York es uno de los focos mundiales de la pandemia.

Te recomendamos:

Más de 1,000 personas han muerto por COVID-19 casi diariamente en este mes