En esta imagen sin fecha proporcionada el domingo 24 de mayo de 2020 por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, habla durante una reunión de la Séptima Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, en Corea del Norte. No se dio acceso a periodistas independientes para cubrir el evento mostrado en la imagen. El contenido de la fotografía se muestra como se recibió y no pudo ser verificado de forma independiente. Imagen, Korea News Service via AP.

Cualquier parecido con la película Isla de Perros del director estadounidense Wes Anderson es mera coincidencia.

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-Un, ordenó confiscar los perros domésticos de la capital Pyongyang, argumentando que son símbolo de la “decadencia capitalista”.

La directiva, que fue dictada en julio pasado, es temida por los dueños de mascotas, quienes creen que tal medida tenga más bien el propósito de usarlos como alimento para la nación que ha batallado contra la pobreza.

La información sobre la medida provino del periódico surcoreano Chosun Ilbo.

Según una fuente del medio, Kim Jong-Un declaró que las mascotas son parte de “una tendencia ‘contaminada’ por la ideología burguesa”.

“La gente común cría cerdos y ganado en sus porches, pero los funcionarios de alto rango y los ricos tienen sus propias mascotas, lo que avivó resentimiento” por parte de la clases con menos recursos, agregó la fuente.

Autoridades obligaría entrega de perros

El medio señala que las “autoridades han identificado hogares con perros de compañía y se está obligando a que sean entregados o confiscados por la fuerza y sacrificarlos”.

La fuente anónima del medio surcoreano dijo que los dueños de perros están molestos contra Kim Jong-Un por la medida, la cual piensan que no tiene nada que ver con ideas sobre una “decadencia capitalista”, sino que creen que las razones de la directiva tienen que ver con dar a los perros como alimento.

El medio surcoreano tiene tendencias contra el régimen norcoreano, por lo que la información que da contra su vecino del norte debe ser tomada con cautela y crítica.

No obstante, la idea de alimentar a la nación con carne de perro no es descabellada, pues la carne canina es considerada un manjar en la península coreana, aunque esta práctica está menguando poco a poco. En China, festivales de carne de perro han sido clausurados debido a que se cree que el virus SARS-CoV-2 pudo haber sido originado en uno de los mercados de comida exótica de Wuhan.

La noticia del medio surcoreano también generó sorpresa, pues se creía que Kim Jong-Un era amante de los perros; por ejemplo, el líder supremo de Corea del Norte le regaló un perro de caza de nombre Gomi al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, como símbolo de la mejora en las relaciones entre ambos países.

