Juan Gabriel, 1967. Imagen, Grosby Group.

1. La dura infancia del Divo

Su padre sufrió esquizofrenia y su madre, de origen muy humilde, se quedó sola con todos sus hijos y tuvo que abandonar a Juan Gabriel en un orfanato cuando solo 3 años de edad. Él es el menor de nueve hermanos.

2. No nació en Juárez

Juan Gabriel no nació en Juárez como todos creen, sino en Parácuaro, estado de Michoacán. Es cuando su padre, en un rato de locura, quema el cultivo de maíz donde trabaja, que la madre de Juan Gabriel se muda con sus hijos a Juárez en busca de alguna oportunidad de sobrevivir.

3. “Yo no nací para amar“

El verdadero nombre de Juan Gabriel es Alberto Aguilera, y la vida en el orfanato fue un infierno de principio a fin. Cuando más tarde compuso “Yo no nací para amar”, con esa letra tan dura que dice: “nadie nació para mí”, en realidad canta su propia historia de abandono y sufrimiento.

4. Madre ausente, padre adoptivo

A su madre nunca la volvió a ver. No obstante, el carpintero del orfanato le enseñó a sacarle notas al piano y a la guitarra.

5. Pobreza y hambre

Esa forma de interpretar sus canciones, tan visceral, la aprendió en la prestigiosa e irrepetible academia de la vida, con lecciones de pobreza, hambre y maltrato.

6. El Noa Noa

Fue una de las prostitutas de un bar de mala muerte llamado el “Noa Noa”, la que le tendió una mano y le brindó cierta y relativa protección.

El dueño del bar donde ella trabajaba le permitió cantar en los espectáculos nocturnos cuando se hizo evidente que de histrionismo y de conexión con el público tenía dotes de sobra. Luego inmortalizaría al “Noa Noa” en su popular canción.

7. El camino a la fama

Abrirse camino en el cerrado mundo del espectáculo mexicano le costó lágrimas adicionales, hasta que en los años 80 se consagró como ídolo en su propia tierra.

8. JuanGa en el Palacio de Bellas Artes

El cantautor fue el primer artista popular que realizó un concierto en el importantísimo Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la Ciudad de México.

9. Juan Gabriel, dueño de todo su material intelectual

El cantautor es el dueño de todo su material documental, tras haber ganado el largo y difícil juicio contra las poderosas disqueras que le impedían tener propiedad sobre sus canciones.

10. Las letras más desgarradoras del Divo de Juárez

“Hasta que te conocí”

Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor.

“La gata bajo la lluvia”

Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia.

“Yo no nací para amar”

Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron… Yo no nací para amar.

“Querida”

Querida, por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tu ten. Mira mi soledad, mira mi soledad que no me sienta nada bien.

“No me vuelvo a enamorar”

No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar.