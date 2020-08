El cantante Alberto Aguilera Valadez conocido como Juan Gabriel. Imagen: Reuters

Dos días después de presentar un concierto en The Forum de Los Ángeles, Juan Gabriel murió el 28 de agosto del 2016, hace cuatro años.

Alberto Aguilera Valadez murió en su departamento de Santa Mónica, California. De acuerdo con la autopsia, el cantautor mexicano murió por un infarto agudo en el miocardio.

El día de su muerte, Juan Gabriel tenía programado un concierto en El Paso, Texas, el cual era parte de su gira en Estados Unidos titulada “México es todo”.

“Mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá”

Ese día, su equipo de prensa emitió un comunicado sentido de la muerte de uno de los más grandes ídoles de México:

“El creador de Juan Gabriel, compositor, intérprete, padre de familia, filántropo y ser humano, conocido como Alberto Aguilera Valadez el día de hoy completó su tiempo y se graduó de la vida. Ha pasado a formar parte de la eternidad y nos ha dejado su legado a través de Juan Gabriel, personaje por él creado por toda la música que ha sido cantada e interpretada a lo largo y ancho de este mundo. Juan Gabriel no ha muerto, porque, como Alberto decía, ‘Mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá”.

El cuerpo de Aguilera Valadez fue cremado al día siguiente en Anaheim, California, por decisión de sus hijos.

Las reacciones a su muerte provinieron de todas partes: desde presidentes hasta celebridades y artistas de la música de todos los géneros en todo el mundo. John Fogerty, líder y cantante de la banda Creedence Clearwater Revival, publicó su pésame y elogió la versión de Juan Gabriel de “Have you ever seen the rain?”.

