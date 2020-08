Hoy se cumplen cuatro años de la muerte de Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Para sus seguidores fue una completa sorpresa, pues se encontraba en medio de su gira en Estados Unidos. De hecho, dos días antes se había presentado en Los Ángeles.

Pero esto parece que no fue una sorpresa para el ahora difunto Alberto Aguilera Valadez, que, de acuerdo con medios mexicanos, presintió su muerte.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto del 2016, en el día del abuelo, pero, según su estilista y amigo Luis Murrieta, ya había sentido los pasos de la muerte.

El medio de celebridades mexicano TV y Novelas recogió la entrevista que se le hizo a Luis Murrieta, en el que él detalla que Juan Gabriel le contó que se sentía mal.

“Gracias mi Luis… No estoy bien de salud, pero necesito solo tiempo, es díficil. No moriré, soy Juan Gabriel. Te veo el martes a mediodía para ya sabes, por agradecimiento por ser el gran amigo incondicional… Te ayudaré a tu suñeo, te acompletaré para que te ayudes al local que siempre has soñado… Te quiero, Alberto”. Ese fue el supuesto mensaje que el cantautor mexicano le envió a Murrieta.

Personas cercanas a Juan Gabriel corroboraron que el cantante sólo se comunicaba con ellos por su E-Mail, por que lo se dio por hecho que este mensaje donde dice estar mal de salud.

