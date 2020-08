En esta foto de archivo del sábado 30 de marzo de 2019, Chadwick Boseman posa en la sala de prensa con el premio por actor excepcional en una película por “Black Panther” en la 50ma edición anual de los galardones NAACP Image en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Imagen, AP.

El actor Chadwick Boseman, quien interpretó a los iconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar la fama como la Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel, murió el viernes de cáncer, informó su representante. Tenía 43 años.

Boseman falleció en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista, Nicki Fioravante, a The Associated Press.

A Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años, indicó su familia en un comunicado.

“Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar”, afirmó su familia en el comunicado. “Desde ‘Marshall’ hasta ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T’Challa en ‘Black Panther’”.

Boseman no había hablado públicamente sobre su diagnóstico. Le sobreviven su esposa y un padre, y no tuvo hijos, detalló Fioravante.

Nacido en Carolina del Sur, Boseman se graduó de la Universidad Howard y desempeñó pequeños papeles en la televisión antes de su primer papel estelar en 2013. Su sorprendente interpretación del estoico astro Robinson junto a Harrison Ford en la cinta “42” de 2013 llamó la atención en Hollywood.

Boseman falleció el mismo día en que las Grandes Ligas celebraban el Día de Jackie Robinson.

“Este es un golpe aplastante”, afirmó el actor y director Jordan Peele en Twitter, uno de muchos que expresaron su conmoción al propagarse la noticia en las redes sociales.

“Esto me quebró”, dijo la actriz y escritora Issa Rae.

Su personaje T’Challa apareció por primera vez en las taquilleras películas de Marvel en “Captain America: Civil War”, de 2016, y su saludo “Wakanda por siempre” reverberó por todo el mundo tras el lanzamiento de “Pantera Negra” hace dos años.

La visión de la cinta sobre el Afrofuturismo y la civilización tecnológicamente avanzada de Wakanda tuvo eco en el público, que en ocasiones acudía a ver la cinta portando vestimenta africana y ayudó a propulsar “Black Panther” a más de 1.300 millones de dólares en ingresos de taquilla a nivel mundial. Es la única cinta de Marvel Studios en ser nominada a un premio Óscar a la mejor película.

El personaje fue visto por última vez de pie y en silencio vistiendo un traje negro en el funeral de Tony Stark en la película “Avengers: Endgame” del año pasado. Una secuela de “Black Panther” había sido anunciada y era una de las películas más esperadas del estudio.

Incluso al principio de su carrera en Hollywood, Boseman pudo ser perspicaz —e incluso escéptico— respecto a la industria en la que posteriormente se convertiría en una estrella internacional.

“Uno no vive la misma experiencia como actor de raza negra que la de un actor blanco. Uno no tiene las mismas oportunidades. Eso es evidente y cierto”, declaró a la AP durante la promoción de la película “42.” “La mejor manera de plantearlo es: ¿Qué tan seguido uno ve una película sobre un héroe de raza negra que tenga una historia de amor… que tenga espiritualidad. Que tenga intelecto? Resulta extraño decirlo, pero no sucede muy seguido”.

Además de interpretar a Robinson y Brown, Boseman hizo el papel de Thurgood Marshall, el futuro juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en la película “Marshall” de 2017. Dio vida a míticas figuras históricas con la misma solemne dignidad —interrumpida por destellos de un ingenioso humos— que luego mostraría al interpretar a T’Challa.

Asumió el rol de productor por primera vez el año pasado en la cinta de suspenso “21 Bridges” que él mismo protagonizó, y su última aparición en pantalla fue en la película “Da 5 Bloods”, del director Spike Lee, en el papel del líder de un grupo de soldados de raza negra en la guerra de Vietnam.