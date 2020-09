El público del Sur de California se rindió ante los pies de Juan Gabriel. Y él, por poco, pierde la voz en el concierto que ofreció anoche en The Forum, 2015. Imagen, Grosby Group

Los rumores que siguieron a la muerte de Juan Gabriel abarcaron tanto la vida pública de los mexicanos que hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que hablar del tema en una de sus conferencias matutinas.

Los rumores sobre que Juan Gabriel aún vivía porque su muerte había sido fingida y que reaparecería llegaron hasta el presidente.

En una de las conferencias, AMLO fue cuestionado por una periodista acerca de si él tenía información sobre Juan Gabriel.

“Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive, Juan Gabriel, y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más… no puedo decir más”, detalló el presidente mexicano.

De acuerdo con medios, la persona que se le acercó fue el representante de Juan Gabriel, quien dio más rienda a los rumores sobre que Juan Gabriel está vivo. Incluso dijo que reaparecería en enero del 2018.

Tales rumores fueron encendidos después de que los familiares del cantautor hayan dicho que no pudieron ver el cuerpo del difunto.

“No hay elementos que prueben nada, vamos a dar como hecho de que vive… por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, libre y patriota”, dijo AMLO.

