Desde que existimos no @instagram, no dia 11 de setembro, prestamos homenagem às vitimas dos eventos que ocorreram em 2001. Com o colapso do @wtc, com a destruição de um terço do Pentágono por aviões desviados por membroe da Al Qaeda, e do avião que caiu na Pensilvânia, que segundo se diz tinha destino desviado para a Casa Branca morreram mais de 3000 pessoas, sendo que mais algumas morreram de cancro principalmente ao passar dos anos, com a fumaça das Torres Gémeas. Apelamos que não se fale em conspirações ou algo parecido, o nosso objetivo é como foi dito inicialmente é prestar homenagem a quem perdeu a vida no pior atentado da Humanidade 🙏🏼🇺🇸 #FCPorto #SomosPorto #11September #911 #WorldTradeCenter #TwinTowers #Pentagon #Pensylvania #11September2001 #AzulEBrancoÉOCoração #NaçãoPorto #MarAzul #TodosContamos #DragõesJuntos