Debido a que la pandemia de COVID-19 continúa provocando la muerte de estadounidenses (ayer martes superó la marca de los 200,000), la situación de las elecciones sigue inclinándose hacia una votación por correo para evitar la propagación del nuevo coronavirus; no obstante, aún hay confusión en los electores sobre este tipo de votación.

La desconfianza comenzó con las declaraciones del presidente Donald Trump, que ha acusado sin ninguna prueba que el voto por correo puede conducir a un fraude electoral.

Por otra parte, la confusión también se debe a la gran cantidad de reglas que tiene el voto por correo, pero que han cambiado también por la crisis sanitaria.

Voto ausente y voto por correo

También hay ciertas confusiones con respecto a la diferencia entre el voto ausente y el voto por correo.

Realmente no hay una distinción especial entre ambas formas de voat. Según John C. Frontier, director del Proyecto Democracia en el Centro de Políticas Bipartidistas, dijo a The New York Times que la “mayor distinción es que el voto ausente estaba destinado a personas que realmente lo necesitaban”, como personas que están enfermas o que estén prestando su servicio en el Ejército.

A diferencia de años anteriores, la votación por correo estará disponible para el 76% de los votantes. Todos los estados permiten votos por correo, pero algunos piden un motivo específico para votar por corre u otros sólo entregan la boleta si el votante la pide.

¿Qué estados piden excusa justificada para votar en ausencia?

Desde el 17 de agosto, los estados que piden una excusa justificada a parte del COVID-19 son:

Texas

Luisiana

Mississippi

Tennessee

Indiana

Carolina del Sur

¿Qué estados aceptan que la excusa para votar por correo sea el COVID-19?

Hay 35 estados que permiten que el votante ponga como excusa para votar por correo sea la pandemia COVID-19:

Montana

Alaska

Idaho

Arizona

Wyoming

Nueva York

Nuevo México

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Nebraska

Kansas

Oklahoma

Minnesota

Iowa

Misuri

Arkansas

Wisconsin

Illinois

Michigan

Ohio

Kentucky

Alabama

Pensilvania

Virginia Occidental

Virginia

Carolina del Norte

Georgia

Florida

Maine

Nueva Hampshire

Massachusetts

Rhode Island

Connecticut

Las autoridades estatales han cambiado sus reglas para que más personas puedan votar por correo y evitar de esta manera la propagación del virus COVID-19.

¿Qué estados mandan boletas por correo de manera automática?

Como hemos mencionado, hay algunos estados que sólo envían la boleta para votar por correo únicamente cuando los electores se la piden, pero hay nueve estados que la mandan automáticamente:

Vermont

Nevada

Distrito de Columbia

California

Nueva Jersey

Colorado

Hawái

Utah

Washington

Oregon

¿Cómo funciona la votación por correo?

Para evitar los riesgos de fraude, los funcionarios electorales siguen ciertos protocoles de control para reconocer que aquel que vota sea una persona real.

Para identificarla, los funcionarios los rastrean a través de información como la fecha de nacimiento y el número de seguridad social. Asimismo, los estados piden que el elector firme el sobre de devolución de la boleta. Al recibir la boleta, los funcionarios revisan que se trate de la misma firma que se encuentra en el registro de votantes.

En caso de que los funncionarios se encuentren con un error, llamarán al votante, y sí hay algo más que un error, mandarían la boleta a fiscales para investigar el caso.

Fechas importantes para las elecciones 2020

A continuación unas fechas importantes sobre las próximas elecciones:

9 de octubre:

Comienzan a ser enviadas las boletas a votantes activos.

19 de octubre:

Buzones electorales se abren para empezar a recibir boletas.

Centros de votación y comicios abren.

26 de octubre:

Último día para actualizar tu registro de votantes y recibir la boleta electoral por correo postal.

Último día para regresar tu boleta electoral por correo.

27 de octubre:

Ya no puedes enviar tu boleta por correo.

Deberás depositarla forzosamente en un buzón electoral o ir a un centro de votación.

3 de noviembre:

Día de elecciones.

Último día para votar.

Las boletas se deben recibir hasta las 7 p.m.

Si vives en Colorado, te puedes registrar y todavía votar en el mismo día de elecciones.

