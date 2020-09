A cuatro días del aniversario luctuoso de José José, las intrigas familiares del intérprete mexicano continúan.

Después de la muerte del cantante conocido como El Príncipe de la Canción, su familia fue el blanco de los medios debido a problemas sobre el testamento y la herencia, pero también, como sucedió con Juan Gabriel, de hijos no reconocidos legalmente.

Ahora, a días del primer aniversario de muerte de José José, la exesposa del cantante, Anel Noreña, anunció que emprendió acciones legales contra la actriz Alejandra Ávalos, quien ha asegurado constantemente que tuvo un hijo no reconocido con José José.

El hijo es Manuel José, un cantante colombiano.

Ávalos ha dado comentarios frecuentemente sobre larelación que tuvo con José José.

“A mí me han llegado confesiones por parte de gente cercana a José José. Tres personas me han confirmado que Manuel José es su hijo, quien no tuvo que decirme que era su hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre”, opinó para el programa Hoy.

Debido a las declaraciones insistentes de Ávalos, Anel Noreña emprendió la acción legal, porque, según explica, dañan su honor.

“Yo creo que ha confundido lo que es la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras, porque todo lo que dicen son mentiras y suposiciones… aquí está ya la demanda”, dijo Noroñoa.

Añadió que le duelen los comentarios de Ávalos porque no tiene autoridad para hablar de una paternidad no reconocida, ya que hasta José José descartó ser padre de Manuel José con una prueba de paternidad.

