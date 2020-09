El capitán del FC Barcelona, el argentino Lionel Messi, se despidió a su amigo Luis Suárez, de quien dijo que echará mucho de menos, a la que vez criticó la forma en la que el club azulgrana decidió prescindir de los servicios del punta uruguayo.

“Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada“ , escribió en su cuenta de Instagram.

