La presentadora peruana Laura Bozzo compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía que desató cientos de reacciones y comentarios pues, supuestamente, en ella se puede apreciar “el espíritu” de José José.

La fotografía fue captada la semana pasada en un programa matutino de la televisora mexicana Televisa, y han sido cientos de fanáticos del Príncipe de la Canción quienes aseguran que “él se encontraba ahí”.

En dicha imagen se puede ver a Anel Noreña, la primera esposa de José José, así como su hija Marysol y Laura Núñez, la asistente durante más de una década del cantante.

José José se aparece en fotografía

“Yo no me había dado cuenta, publiqué la foto, para mí fue una experiencia increíble estar con Anel, con su nieta. Luego ampliando la foto realmente me sorprendí, porque no me explicó cómo aparece esta luz”, dijo Bozzo en entrevista con Infobae.

Y es que el detalle que más ha llamado la atención de los usuarios de la red social, es un destello de luz en la parte de abajo de la fotografía. Tanto que hay quien incluso asegura que ese halo es la presencia de José José en la imagen.

“Su energía se siente”, “Él se encuentra ahí en esa foto”, “Esa luz que irradia en esta foto wooow. Espíritu de José José, presente”, escribieron en la publicación de Bozzo.

“La presencia de él estaba ahí porque estaba la gente que amó y que ama”, aseguró la presentadora peruana.

