Tras la muerte de José José el 28 de septiembre del 2019, dudas y controversias emergieron inmediatamente en los medios; que no se encontraban los restos; que Sarita Sosa, la hija menor del artista, no dejaba ver el cuerpo a sus hermanos; que había un hijo no reconocido, etc. Y entre estas polémicas, también se dijo que sus restos estaban dentro de un féretro de oro.

La noticia de que sus restos descansarían en un féretro de oro por los años venideros emocionó a sus admiradores, satisfechos de que un cantante de su categoría debería ser enterrado con todo ese lujo.

Pero la verdad fue que José José, apodado el Príncipe de la Canción, descansa en un ataúd común y corriente.

Así lo dijo el primógenito del intérprete mexicano, José Joel, que informó que el féretro sólo consiste en una cobertura de laca dorada, y no en oro.

“Común y corriente”

“No es lo que presumieron”, dijo José Joel.

“Era común y corriente, con un terminado en laca, el cual le daba un brillo especial. Su único valor serio es sentimental”, agregó.

Asimismo, el hijo mayor del cantante desmintió que el ataúd costara 250,000 dólares.

“Te puedo decir que no. En su momento en Miami, estas mismas gentes nos dijeron: ‘Y quédense con el féretro, ni nos interesa, quédense con todo'”.

“Ya luego averiguamos que el féretro es con un terminado en laca así dorado cobre bonito, para que luzca, para que brille, pero es un féretro común y corriente”, declaró.

Las declaraciones de José Joel sobre el féretro de su padre vienen después de que hayan ocurrido algunos intentos de robar el ataúd, que se encuentra en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

