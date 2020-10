Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Seguramente, en los más de seis meses que llevamos viviendo una situación de pandemia, ya has escuchado, leído e incluso hasta compartido miles de recetas o “medidas” contra el coronavirus.

Pero lamentamos decirte que no todo lo que ves en Internet es cierto; es por eso que en los últimos meses nos hemos llenado de mitos y mentiras sobre las medidas de prevención contra el virus que ha generado esta situación mundial.

Es por eso que hemos hecho un listado con algunas de las medidas completamente inútiles en la lucha contra el COVID-19, basándonos en información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Desinfectar dinero y monedas

¡No te vayas a los extremos!, si bien la OMS aclaró que el coronavirus no se contagia ni por monedas ni por billetes, aseguró que el virus su puede sobrevivir en algunas superficies, por lo que lo más importante para evitar el contagio es el lavado y la desinfección de las manos después de manipular dinero.

Vacunarse contra la neumonía

Según la OMS, las vacunas contra la neumonía, la neumocócica y la influenza tipo B, no tienen ningún efecto contra el coronavirus. A pesar de esto, el organismo invita a vacunarse contra enfermedades respiratorias, simplemente para mantener la buena salud.

Uso de lámparas UV

Además de ser inefectivas en la lucha contra el coronavirus, la radiación UV que producen puede llegar a irritar la piel e incluso dañar los ojos. ¡No las utilices!

Bañarse con agua caliente

A pesar de que lavar frecuentemente las manos puede ayudar a proteger contra el contagio de coronavirus, el tomar duchas con agua muy caliente no te servirá de mucho, e incluso podrías sufrir quemaduras.

¿El secador de manos en realidad mata al virus?

No. La OMS ha aclarado que los secadores no tienen la capacidad de matar al COVID-19.

Exponerse a altas temperaturas para terminar con el virus

Según informó la OMS, una persona puede enfermar de coronavirus por muy soleado o cálido que esté el clima, de igual manera si las temperaturas son bajas; por lo que no, no sirve de nada que te expongas a estos extremos.

Ingerir desinfectantes

La OMS explicó que “jamas se debe pulverizar lejía y otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo”; y es que estas sustancias son altamente tóxicas e irritan la piel y los ojos.

De la misma manera, beber etanol, etanol o lejía puede provocar discapacidad e incluso la muerte.

Añadir picante a la comida

De acuerdo con la OMS, el consumo del picante no previene ni cura el coronavirus, así que no, añadir picante a tu comida no te salvará del contagio.

Matar moscas y mosquitos

Hasta el momento, no existe ninguna prueba de que las moscas o los mosquitos puedan transmitir el virus del COVID-19.

¿Debes limpiar las compras antes de llegar a casa?

En este último caso la respuesta es sí y no. Y es que en el caso de las frutas y verduras, la OMS recomienda lavarlas como hasta ahora lo has hecho.

Pero en el resto de las compras se recomienda lavar las superficies con las que se tenga contacto y mantener la higiene en las manos; sin embargo, la OMS afirma que no hay casos de contagio de coronavirus transmitidos por empaques de alimentos.

