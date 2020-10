La nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, se negó a contestar si estaba mal separar a niños migrantes de sus padres.

Este miércoles Barrett se enfrentó a la última audiencia con el Comité de Justicia del Senado.

Los republicanos se enfocan en lograr confirmar a la jueza conservadora antes de la elección general que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre.

En lo que va de las audiencias, Barrett se ha rehusado a contestar sobre sus perspectivas legales entorno al derecho al aborto inducido, derecho al voto, y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Como se expresó en los temas antes mencionados, Barrett señaló que no podía dar su opinión sobre las separaciones de familias migrantes en la frontera ya que era un tema de debate actual.

“[La separación de familias migrantes] es un tema controversial de debate político del cual no puedo expresar una opinión o ser atraído al como juez”, respondió Barrett al senador por Nueva Jersey, Cory Booker.

La respuesta que dio sobre la separación de familias migrantes fue la misma herramienta que utilizó sobre los temas de la ley de cuidado de salud asequible, sobre el derecho al aborto inducido, así como sobre los derechos para la comunidad LGTBQ.

En relación a la sepración de familias migrantes, Barrett defendió su respuesta, alegando que su respuesta de no contestar no significaba el “asentimiento o disentimento de la moralidad de esa posición, simplemente no puedo ser atraída a un debate sobre la política de inmigración del Gobierno [de Trump]”.

El comité judicial tiene programado realizar la votación el próximo 22 de octubre sobre la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett.

Ve también:

Senado: Comisión programa voto de nominación de Barrett

Jueza Barrett reafirma posiciones ante Senado en segundo día de audiencias

Senado: Comisión programa voto de nominación de Barrett