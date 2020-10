Alejandra Ávalos no pedirá disculpas a Anel Noreña y así reacciona a la petición de ella para que lo realice públicamente en el Zócalo capitalino y con ello pueda retirar la demanda que interpuso en contra de ella por daño moral.

La cantante asegura que no lo hará y narra que su bogada le dice lo importante que es aclarar que no dará ninguna declaración al respecto, ya que el proceso legal ya está en manos de los abogados y esperará a que ellos le den instrucciones, pues es la mejor forma de llevar el caso y que el resultado del mismo no se vea afectado. Alejandra también comenta que ante la situación ella está en paz con la familia, con ella misma con el amor y reconocimiento que tiene por José José.

Sobre las pruebas psicológicas que supuestamente el abogado de la primera esposa de José José pide le sean realizadas, Alejandra Ávalos responde que no existe tal situación, pero que de llegar a suceder, ella avisará a los medios de comunicación, asimismo, afirmó que será cuando se enfrenten en los tribunales cuando se den todas las declaraciones que ahora no puede dar.

Ávalos planea trabajar con Sara Sosa y Manuel José

La actriz confirmó que el asunto de la demanda no impedirá que siga adelante con el proyecto de trabajar con Sara Sosa, hija del cantante y Manuel José, el colombiano que dice ser hijo de José José, pues aunque la pandemia retrasó los tiempos de grabación, ya encontrarán la manera de colaborar de forma remota cada uno en su país para poner voz a una canción suya.

