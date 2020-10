El Bayern golea al Atlético de Madrid de Diego Simeone en la primera ronda de la Champions League.

Bayern Múnich no da tregua. El club bávaro inició la defensa del título goleando 4-0 al Atlético de Madrid, reponiéndose de su primera baja por coronavirus en la temporada.

Kingsley Coman firmó un doblete para el Bayern, que estiró a 12 su racha de victorias en el máximo torneo continental. Leon Goretzka y Corentin Tolisso también remecieron las redes.

La previa del partido fue sacudida por el positivo del delantero Serge Gnabry, luego que había participado en el último entrenamiento.

En el otro duelo del Grupo A, Salzburgo sacó un empate 2-2 de visita al Lokomotiv Moscú.

AUTOGOL DE TAGLIAFICO HUNDE A AJAX

La improvisada defensa de Liverpool respondió bien ante la ausencia del lesionado central Virgil van Dijk y con un gol de carambola derrotaron a domicilio 1-0 al Ajax. El lateral argentino Nicolás Tagliafico desvió a propia puerta un remate de Sadio Mané a los 35 minutos para el único gol del partido del Grupo C.

Por la misma llave, el volante argentino Alejandro “Papu” Gómez anotó un sensacional gol para que el Atalanta vapulease 4-0 al club danés FC Midtjylland. Su compañero Duván Zapata le habilitó en ese gol y el delantero colombiano también remeció las redes y participo, obra del también colombiano Luis Muriel.

Atalanta se estrenó en la Champions el año pasado y sorprendió al alcanzar los cuartos de final.

Luego de abrir el marcador a los 26 minutos, Zapata acomodó un balón para un latigazo de Gómez desde el borde del área a los 36.

Zapata held up the ball and laid it off to Gómez who thumped a fantastic shot into the back of the net from outside the area.

MAN CITY REMONTA

El penal del argentino Sergio Agüero puso en marcha la remontada del Manchester City para ganarle 3-1 al Porto por el Grupo C. El delantero colombiano Luis Díaz abrió el marcador a los 14 minutos para los visitantes, pero el “Kun” empató siete después tras una falta de Pepe sobre Raheem Sterling.

El lateral derecho Kyle Walker despejó acrobáticamente en la raya un remate que le hubiera dado la ventaja otra vez al Porto poco antes del descanso. Ilkay Gundogan adelantó al local a los 65 con una definición de tiro libre y el suplente español Ferrán Torres sentenció a los 73 tras tirar una pared con Phil Foden.

En la misma zona, el delantero egipcio Ahmed Hassan salió de la banca y marcó en los descuentos el gol con el que el local Olympiakos doblegó 1-0 al Marsella

Ve también:

Champions League: Real Madrid pierde ante Shakhtar, rival diezmado por COVID-19

Champions League: Messi lidera goleada en primer día de nueva temporada

Cristiano podría perderse duelo ante Messi en Champions League