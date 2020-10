Abogados dicen que no pueden encontrar a los padres de 545 niños migrantes separados por el Gobierno de Donald Trump

Desde que fue revertida la política inmigratoria “cero tolerancia” del Gobierno de Donald Trump en el 2018, la reunificación de las familias migrantes en la frontera no ha cesado debido a que aún no se ha resuelto en lo mínimo.

De acuerdo con un expediente judicial del Departamento de Justicia y la Unión Estadounidenses de Libertades Civiles (ACLU), los abogados que fueron determinados por un juez federal para identificar a las familias migrantes afectadas por la política han declarado que aún les falta encontrar a los padres de 545 niños migrantes.

La política de “cero tolerancia” fue instituida y conocida públicamente desde 2018, pero el Gobierno admitió que comenzó a separar a familias en la frontera entre julio y octubre del 2017 como parte de su programa piloto del Departamento de Seguridad Nacional.

En abril, el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions ordenó que se adoptara la política de cero tolerancia para todas las infracciones. En mayo, Sessions declaró públicamente que si se viajaba con niños a la frontera para cruzar sin papeles a Estados Unidos, “ese niño sería separado de usted, probablemente, como es requerido por la ley”.

El número de familias migrantes separadas en 2018

En los meses en que se aplicó la política en 2018, se separaron a 2,800 familias migrantes hasta que un juez ordenó la reunificación de las familias y Trump anulara la política de cero tolerancia por medio de una orden ejecutiva, pero aun así se mantuvo a la mayoría de los migrantes bajo custodia, según NBC. La cadena también informa que más de 1,000 personas fueron separadas durante el programa piloto que se llevó a cabo de julio a octubre del 2017.

Pese a que un juez ordenara la reunificación de todos los niños migrantes con su padres desde junio del 2018, las deportaciones de los migrantes efectuadas por el Gobierno de Trump la han hecho cada vez más difíciles, ya que algunos padres ya se encuentran en Centroamérica.

El vicedirector del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt, señala que “es crítico saber lo más posible sobre quién fue el responsable de esta horrible práctica y al mismo tiempo no perder la vista del hecho de que cientos de familias no han sido encontradas y continúan separadas”.

“Hay personas que preguntas que cuándo encontraremos a estas familias y, tristemente, no puedo darles una respuesta. Simplemente no sé. Pero no nos detendremos nuestra búsqueda hasta que encontremos a ca una de estas familias, sin importar cuánto nos tome”.

Gelernt agregó: “La trágica realidad es que cientos de padres fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, quienes permanecieron aquí con familias de acogida o familiares distantes”.

