El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no sólo es criticado por sus prácticas en contra de la población latina en Estados Unidos, sino también en contra de la población africana, según una denuncia presentada por grupos activistas por la lucha de los derechos humanos.

Los grupos son la Alianza Puente Haitiana, Familias por Libertad y los Abogados en Luisiana de Inmigrantes Detenidos.

La denuncia acusa que ICE torturó a ocho hombres detenidos en el Centro Correccional del condado Adams, el cual es operado por una firma privada en Natchez, Mississippi.

La denuncia acusa que los hombres fueron sometidos por agentes de ICE entre el 27 y el 28 de septiembre.

Uno de los hombres, que es originario de Camerún, país africano ubicado al oeste del continente, expresó que pidió asilo, pero fue obligado mediante violencia física para firmar un documento de deportación.

El camerunés fue identificado únicamente como D.F.

“Yo dije que no quería firmar una orden de deportación. Dije que tengo miedo de volver a mi país. Él me advirtió que iba a torturarme. Al día siguiente él volvió, trató de forzarme a que firmara y yo me negué. ME apretó el cuello contra el piso y yo le rogué ‘por favor, no puedo respirar’. Perdí la circulación sanguínea. Me llevaron adentro con las manos sujetas a la espalda, donde no había cámaras”, dijo.

El medio inglés The Guardian señala que múltiples testimonios revelan que “los detenidos fueron amenazados, ahorcados, golpeados, lastimados con gas pimienta y amenazados con más violencia para hacerlos firmar [documentos de deportación]”.

La directora ejecutiva de Libertad para Inmigrantes (Freedom for Immigrants), Christina Fialho, expresó que “la realidad es que ICE opera en las sombras. Prosperan en la clandestinidad [secrecy]. Sabemos que el Gobierno de Estados Unidos está deportando a testigos clave en su esfuerzo para silenciar a sobrevivientes y absolver a ICE de obligación legal”.

Por motivos y prácticas como las mencionadas arriba, legisladores del bando demócrata y grupos activistas han pedido la abolición de ICE (Abolish ICE).

Bajo el Gobierno de Donald Trump, ICE ha prevalecido, incluso rompiendo reglas como vestirse como policías locales, por lo cual ya fue demandado.

Asimismo, la abolición de la agencia se ha pedido por su participación en la inhumana separación de familias migrantes en la frontera, pero en hechos más recientes, ICE se volvió a poner la mira de grupos de derechos humanos debido a la presunta extirpación de útero de mujeres migrantes que se encontraban bajo su custodia.

Ve también:

Confirman que una mujer fue esterilizada sin su consentimiento bajo custodia de ICE

ICE arresta a más de 125 inmigrantes en California; amenaza con más operativos

2020, año con más muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE en últimos 15 años