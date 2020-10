Algunos puntos antes de los encuentros de segunda ronda de la Champions:

¿SIN DUELO CRISTIANO-MESSI?

El muy anticipado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece improbable debido a que Cristiano tiene COVID-19. La Juventus no ha ofrecido detalles del estado de Cristiano, pero el delantero no ha jugado desde que participó con Portugal a inicios del mes y no se espera que esté en la alineación de los Bianconeri el miércoles cuando visiten a Barcelona en duelo por el Grupo G. El portugués ha estado en cuarentena en su hogar en Turín.

___

EL CUARTETO DE CHELSEA

¿Podría ser esta la semana en la que el técnico del Chelsea Frank Lampard finalmente estrene a su ‘Cuarteto Estelar’? Luego que el club gastó 300 millones de dólares, hubo gran entusiasmo al inicio de la temporada sobre la posibilidad de que el Chelsea presentara una alineación con Christian Pulisic, Kai Havertz y Hakim Ziyech detrás del delantero Timo Werner. Una mezcla de lesiones y rotación no han dejado que ocurra, pero la opción está ahí para Lampard en su encuentro en Krasnodar el miércoles.

El Manchester City simplemente busca tener un delantero en la cancha ante el Marsella en el Grupo C el martes, pero parece poco probable. El argentino Sergio Agüero, apenas regresó de una lesión en la rodilla, tuvo problemas musculares ante el West Ham en la Liga Premier el sábado y se une de nuevo al delantero brasileño Gabriel Jesus en la banca.

___

SEQUÍA DE NEYMAR

Pese a todo su talento evidente, Neymar se encuentra en medio de una sequía en las competencias europeas de elite. El delantero estelar no ha anotado en sus últimos cuatro duelos de la Liga de Campeones, después de que desaprovechó varias oportunidades en la última etapa en Lisboa y la semana pasada en la derrota en casa ante el Manchester United por el Grupo H.

Esa derrota puso algo de presión al PSG y la actuación de Neymar fue criticada. El brasileño volvió a sus viejos hábitos, perdiendo el balón en su constante gambeteo ante los rivales o rodando exageradamente por el suelo fingiendo faltas.

___

EL MADRID SE RECUPERA

Zinedine Zidane quiere que el Real Madrid juegue con la misma intensidad que mostró en el triunfo en el “clásico” español el sábado ante el Barcelona. El Madrid visita al Borussia Mönchengladbach en el Grupo B el martes y busca recuperarse de una sorprendente derrota en casa ante el Shakhtar Donetsk. El conjunto madridista agregó a su plantel a Eden Hazard, quien podría debutar esta temporada, tras recuperarse de una lesión muscular.

El Atlético de Madrid y Luis Suárez también buscan recuperarse. El equipo de Diego Simeone fue derrotado 4-0 por el campeón defensor Bayern Munich y ahora recibe el Salzburgo el martes por el Grupo A.

___

BRILLANTE BAYERN

El mayor reto del Bayern parece que será mantener su gran nivel de juego y superar sus propias expectativas. El Bayern inició la defensa de su título de la Champions con un triunfo de 4-0 ante el Atlético de Madrid y extendió su racha de triunfos a 13 en la competencia. Los pupilos de Hansi Flick han anotado al menos cuatro goles en sus últimos tres encuentros de liga.

El Atlético al menos pudo evitar que Robert Lewandowski anotara, pero el delantero polaco respondió el sábado con una tripleta ante el Eintracht Frankfurt y llegó a 10 goles en cinco encuentros de la Bundesliga. Incluso si Lewandowski no anota, otros pueden responder —como Leroy Sané, quien regresó de una lesión con un destacable gol ante Frankfurt. El delantero Serge Gnabry salió de cuarentena el domingo tras dar negativo en las pruebas de coronavirus.

