Para iniciar la semana, Alejandro Maldonado trae para ti el momento zen con yoga para reflexionar sobre el momento presente y un juego en el que te preguntarás ¿qué pasaría si este fuera el último que vives? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cuál es tu conclusión?

Recuerda que al realizar estas rutinas, es importante cuidar la postura, la respiración y no forzarte de más, esto te ayudará a descubrir qué tan cerca estás de ti mismo, sin embargo, no debes juzgarte, es totalmente normal. También es importante cuidar la exhalación en cada posición que adoptes.

Para la rutina de yoga de esta mañana, sigue los consejos de Alejandro, cerrarás los ojos para concentrarse en el aquí y el ahora e imaginarás que este es el último momento que vivirás. Hasta aquí llegó tu camino, terminó tu vida; lo que hiciste ya fue todo lo que puedes hacer y no hay más, piensa que ya no bajarás de peso, los traste que lavaste ya fueron todos, no escucharás nada más gritos, más voces, no verás a nadie más.

Se trata de un juego en el que lo único que te queda es aceptarte, aceptar la vida tal cual es porque se trata de tu creación y reflexionarás sobre todo lo que pudiste hacer antes de este momento, lo que no hiciste y todo lo que ya no puedes hacer porque este fue tu último segundo de vida. Ahora lo único que puedes hacer es gustarte, pues ya no hay nada más.

En este momento hay que ir a lo más profundo de ti y respirar desde ahí, exhalar relajado, liberado, ya no tienes más opción, es lo unico que puedes hacer, relajarte en tu presente, observar y aceptar tu realidad. Ahora tienes que abrir los ojos con calma y darte cuenta que se trató de un juego, pero de ahora en adelante quedará solo en ti decidir en qué invertirás tu energía cada segundo.

Yoga para reflexionar sobre el momento presente:

