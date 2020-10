Para festejar su cumpleaños número cuarenta, la empresaria Kim Kardashian viajó a una isla privada en el Caribe junto a sus familiares y amigos, y aprovechó la ocasión para presumir su impactante figura en un micro bikini nude.

De acuerdo con medios estadounidenses, Kim Kardashian viajó con su familia y sus amigos más cercanos, ya que no tuvo una fiesta de cumpleaños masiva en California.

El sexy bikini de Kim Kardashian

A través de su cuenta de Instagram, la también socialité compartió una fotografía en la que se le ve con el arriesgado traje de baño, con tirantes finos y muy pronunciado escote, mostrando su perfecta silueta de reloj de arena, y su tonificado abdomen.

Además, Kim Kardashian ató su larga cabellera con una pañoleta Louis Vuitton y complementó el look con unos lentes de sol estilo espejo.

Para la candente fotografía, Kim posó dentro de las aguas cristalinas del Caribe, mientras el sol bronceaba su piel.

Apenas la semana pasada se filtró que la estrella del reality show Keeping Up with the Kardashians había notificado a todos sus invitados que estuvieran listos para viajar en los días posteriores.

Ninguna persona fue informada sobre el destino al que viajarían y se mantuvo en estricto secreto por cuestiones de seguridad. Además, a todos los invitados se les aplicó una prueba de COVID-19 hace unos días y justo antes del despegue hacia la isla privada del Caribe.

Justo el día de su cumpleaños, la fundadora de KKW Beauty tuvo una pequeña reunión sorpresa con su familia que fue filmada como un especial de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians.

