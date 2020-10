Javier “Chicharito” Hernández está otra vez bajo la mira de sus seguidores y sus críticos, pero esta vez no por su mal desempeño en L.A. Galaxy desde que llegó a principios del año, sino porque aficionados insinúan que su hijo con Sara Kohan no es de él.

El rumor inició con la publicación de André (@Eldiamantenegro), usuario de Twitter, en la que insinúa que el hijo de Chicharito con Sara Kohan es más bien de su “coach de vida” Diego Dreyfus.

Después de la publicación, usuario de la red social comenzaron a dar sus opiniones, acompañados con algunas burlas y bromas contra el delantero mexicano.

El principal motivo por el inicio del rumor es que el hijo de Sara Kohan y Chicharito tiene los ojos azules, mientras que Kohan y Hernández los tienen cafés, y el que sí tiene los ojos azules es Dreyfus.

Un usuario de Twitter, @DonJustino, publicó en mofa: “Que bonitos ojos tiene el hijo del Chicharito… ¡Azules azules como los de su papá!”.

Para reforzar el rumor sobre el hijo de Chicharito, los aficionados publicaron un audio de Dreyfus que señalan que es una indirecta a Kohan: “Cierro los ojos y me imagino que toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos”, según recoge La Opinión.

Tras el rumor fabricado en redes sociales, la pareja Kohan-Chicharito ni Dreyfus no han expresado ningún comentario.

